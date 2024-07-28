Востоковед: Непонятно, как у Хаменеи проморгали, что Пезешкиан наполовину азербайджанец

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Израильский аналитик, востоковед, главный редактор сайта Oriental Express Михаил Бородкин в беседе с журналистом Сергеем Ауслендером (Израиль) на его youtube-канале коснулся возможной эскалации напряженности в иранском обществе. Minval приводит его мнение с незначительными сокращениями.

«В прошедших в Иране президентских выборах есть один очень интересный момент. Это касается этнического происхождения Масуда Пезешкиана.

Мне кажется, аятолла Хаменеи сейчас очень недоволен тем, что допустил его к выборам.

Масуда Пезешкиана, который считается умеренным политиком, допустили к выборам с одной целью – привлечь народ и повысить явку, чтобы создать видимость конкурентной борьбы и подчеркнуть различия среди кандидатов.

Те, кто его допустил – Хаменеи и его окружение – разумеется, просчитывали вариант с его победой, иначе бы его не допустили. Они были готовы с этим жить по принципу: «даже если он победит, мы его будем держать под контролем», – заявил Бородкин.

«Непонятно, как они проморгали простой фактор его биографии, что он наполовину азербайджанец, наполовину курд, но этот фактор внезапно «заиграл».

То есть, если посмотреть, где он побеждал, где за него голосовало большинство – это там, где живут меньшинства. За него голосовало большинство азербайджанцев, курдов, арабов, белуджей и т.д. А в фарсоязычных регионах большинство голосовало за его соперника Джалили.

Более того, перед вторым туром Джалили стал обвинять Пезешкиана в том, что он пантюркист и сепаратист. Что он хочет вывести тюркоязычное население Ирана из-под власти Тегерана и перебежать в стан Турции», – напоминает он.

«В ответ Пезешкиан стал чаще выступать на азербайджанском и на курдском языках. Более того, всплыли его старые интервью, в которого он заявлял, что у него дома не говорят на фарси, ибо у них в семье это запрещено. Они говорят на азербайджанском. И это, по его словам, является ответом на то, что в Иране подавляются меньшинства. «Если мы не можем учить свой язык в школе, то, чтобы сохранить его, мы должны говорить на нем в семье. А фарси остается лишь языком межнационального общения», – говорил он.

И этот фактор в современно истории Ирана сыграл довольно-таки важную роль. И неизвестно, к чему это приведет», – размышляет аналитик.

«Пезешкиан однозначно будет пытаться ослабить влияние центра на окраины, понимая, что они взрывоопасны. И последние беспорядки, которые там были из-за убийства Махсы Амини, показали интересную картину. Численность протестующих была не очень большой, но протесты проходили по всей стране и, в первую очередь, в национальных окраинах. И если Пезешкиан хочет снизить напряженность, он должен будет найти какой-то способ дать им автономию. А Хаменеи будет мешать ему изо всех сил. Так что возможны очень серьезные внутренние противоречия в Иране», – допускает он.