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ОЗА осудила провокацию Франции на открытии Олимпиады

ОЗА осудила провокацию Франции на открытии Олимпиады

На открытии Парижской Олимпиады 2024 года ведущий французского общественного телеканала France 2, представляя сборные Армении и Азербайджана, озвучил дискриминационные политические заявления, противоречащие олимпийским ценностям и международному праву. Этим шагом, который, без всяких сомнений, заказан правительством Франции, была предпринята попытка нанести ущерб территориальной целостности Азербайджана и разжечь напряженность в регионе.

Об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

В заявлении также отмечается:

«Учитывая также позорные представления на церемонии открытия Олимпиады, затронувшие чувства миллиардов людей, рациональность французской стороны вызывает полнейшее сомнение.

Община Западного Азербайджана решительно осуждает провокацию против Азербайджана на Парижской Олимпиаде 2024 года и требует от Франции прекратить эти действия».

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