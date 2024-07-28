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Баку опротестовал провокацию организаторов Олимпиады

Баку опротестовал провокацию организаторов Олимпиады

На церемонии открытия Летних Олимпийских игр в Париже 26 июля корреспондент французского государственного телеканала France 2 проявил дискриминацию во время парада спортсменов из Азербайджана и Армении, обвинив азербайджанскую сторону в инициировании столкновений с армянской. В то же время комментатор назвал Армению дружественной для Франции страной, отметив, что этот год запомнился армянскому народу «падением Нагорного Карабаха» под натиском азербайджанской армии.

Об этом говорится в заявлении Министерства молодежи и спорта и Национального олимпийского комитета Азербайджана на фоне упомянутой антиазербайджанской провокации на парижской Олимпиаде.

«Это – фактическое нарушение Основных принципов Олимпийской хартии. За последние годы эти принципы были подтверждены и поддержаны несколькими резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, в том числе «Признанием основных принципов Олимпийской хартии» (A/RES/78/10). В Хартии четко указано, что «Миссия МОК – продвигать олимпизм во всем мире, руководить Олимпийским движением, противостоять любой политической или коммерческой эксплуатации спорта и спортсменов».

В связи с произошедшим инцидентом Министерство молодежи и спорта и Национальный олимпийский комитет Азербайджанской Республики направили официальное письмо протеста в Международный олимпийский комитет. В нем отмечается, что такое неуважительное отношение государственного телеканала к Азербайджану является открытым нарушением Олимпийской хартии. Такая пропаганда не только противоречит духу Игр, но и служит подрыву мирных усилий между Азербайджаном и Арменией. Поэтому МОК озвучен призыв занять твердую позицию против политизации спорта во время парижской Олимпиады-2024, выступить с открытым заявлением и выразить протест правительству Франции, Национальному олимпийскому и спортивному комитету Франции, а также упомянутому телеканалу», – говорится в заявлении.

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