Ильхам Алиев рассчитывает на развитие отношений с Перу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравления президенту Республики Перу Дине Эрсилии Болуарте Сегарре. Об этом сообщает «Азертадж».
В поздравлении говорится:
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника – Дня независимости Республики Перу.
Верю, что в интересах наших народов мы будем прилагать совместные усилия на пути развития азербайджано-перуанских отношений в русле дружбы, продолжения нашего сотрудничества как в двустороннем порядке, так и в рамках многосторонних институтов.
В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Перу – постоянного благополучия и процветания.