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Ильхам Алиев рассчитывает на развитие отношений с Перу

Ильхам Алиев рассчитывает на развитие отношений с Перу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравления президенту Республики Перу Дине Эрсилии Болуарте Сегарре. Об этом сообщает «Азертадж».

В поздравлении говорится:

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника – Дня независимости Республики Перу.

Верю, что в интересах наших народов мы будем прилагать совместные усилия на пути развития азербайджано-перуанских отношений в русле дружбы, продолжения нашего сотрудничества как в двустороннем порядке, так и в рамках многосторонних институтов.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Перу – постоянного благополучия и процветания.

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