В Азербайджане начала официально функционировать Церковь СПД

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Церковь Иисуса Христа Святых последних дней (Церковь СПД) получила официальную регистрацию в Азербайджане, что является показателем мультикультурализма и толерантности в стране.

Это событие произошло после долгих усилий, направленных на формирование правовых основ для ее деятельности в стране, отмечает портал Deseret. Теперь церковь может официально проводить свои религиозные мероприятия, что включает в себя проведение собраний, проповедей и других религиозных обрядов.

Руководство церкви выразило признательность правительству Азербайджана. Было подчеркнуто, что Азербайджан вносит важный вклад в межкультурный и межрелигиозный диалог, исторически представители различных религий живут в нашей стране как единая семья в мире и спокойствии.