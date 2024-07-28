Сила ветра в столичном регионе превысила 20 м/с

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В Баку и на Абшеронском полуострове порывы ветра достигали 22 м/с.

Об этом говорится в сводке Национальной службы гидрометеорологии о фактической погоде на территории Азербайджана.

Согласно информации на 10:00, в регионах республики сохраняется нестабильная погода, местами прошли проливные дожди с грозами, кое-где осадки обрели интенсивный характер.

Количество выпавших осадков в Загатале составило 72 мм, в Балакяне – 62 мм, в Гядабейе – 54 мм, в Гахе – 39 мм, в Гёйгёле – 33 мм, в Шеки – 31 мм, в Ярдымлы, Хыналыге – 21 мм, в Товузе – 20 мм, в Грызе – 19 мм, в Гяндже – 18 мм, в Лерике, Шамкире – 17 мм, в Лянкяране – 15 мм.

Северо-западный ветер в Ширване усилился до 16 м/с, в Джалилабаде – до 17 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове – до 22 м/с.