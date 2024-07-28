Трамп заявил, что США не должны допускать новых атак на Израиль

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Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон должен добиться того, чтобы шиитское движение «Хезболлах» уважало Соединенные Штаты и не позволяло себе новые атаки на Израиль.

«Вы, наверное, слышали, что Израиль только что подвергся жестокой атаке, судя по всему, «Хезболлах» [стоит за ней]. Такое не должно случаться. Они должны уважать нас, они не должны делать такого. <…> Это очень серьезно», – сказал он, выступая на конференции Bitcoin 2024 в городе Нэшвилл (штат Теннесси).

Трамп заверил, что подобная атака была бы невозможна, если бы он занимал пост президента США.