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Трамп заявил, что США не должны допускать новых атак на Израиль

Трамп заявил, что США не должны допускать новых атак на Израиль

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон должен добиться того, чтобы шиитское движение «Хезболлах» уважало Соединенные Штаты и не позволяло себе новые атаки на Израиль.

«Вы, наверное, слышали, что Израиль только что подвергся жестокой атаке, судя по всему, «Хезболлах» [стоит за ней]. Такое не должно случаться. Они должны уважать нас, они не должны делать такого. <…> Это очень серьезно», – сказал он, выступая на конференции Bitcoin 2024 в городе Нэшвилл (штат Теннесси).

Трамп заверил, что подобная атака была бы невозможна, если бы он занимал пост президента США.

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