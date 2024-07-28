Эрдоган об усилиях Турции для справедливого урегулирования в Украине

68 Просмотров

Турция изначально была права, проводя сбалансированную политику в отношении украинского конфликта. Она продолжит усилия для его мирного и справедливого урегулирования, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы изначально прилагали усилия для обеспечения мира и стабильности в Украине. Действуя справедливо по отношению к двум нашим соседям и проводя сбалансированную политику, мы не допустили распространения огня конфликта на бассейн Черного моря. Никто не выиграл от этого кровопролития. Даже те, кто критиковал нас, когда начался конфликт, сейчас признают нашу правоту», – приводит высказывания Эрдогана телеканал TRT Haber.