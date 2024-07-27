Песков об Олимпиаде в Париже: Можно только радоваться, что наши зрители этого не видели

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Некоторые элементы на церемонии открытия Олимпиады в Париже были совершенно отвратительными, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Целиком, к сожалению, так и не удалось посмотреть. Видел разные выжимки и так далее, то есть большую часть материала я сам, лично посмотрел. Действительно, имели место совершенно отвратительные моменты», – подчеркнул представитель Кремля.

МОК встал на скользкую дорожку, согласовав церемонию открытия Олимпиады в Париже с ее отвратительными деталями, заявил пресс-секретарь.

Отдельные эпизоды церемонии открытия Олимпиады не только отвратительны, но и противоречат российскому законодательству, поэтому хорошо, что мероприятие не транслировали в России, отметил он.

«Это отвратительно, а главное – это запрещено по закону в нашей стране. Можно только радоваться, что наши зрители этого не видели», – подчеркнул Песков.