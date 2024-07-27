Эрдоган требует извинений от лидера Палестины

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ожидает извинений от лидера Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса, отказавшегося выступить в турецком парламенте.

«Господин Аббас не приехал, хотя мы его приглашали. Он должен сначала извиниться перед нами. Мы пригласили его, а он не приехал. Посмотрим, сможет ли приехать?», – сказал турецкий лидер.

Отмечается, что Аббаса пригласили выступить в парламенте Турции в то же время, когда в Конгрессе США должен был предстать со своей речью премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Однако палестинская сторона не дала четкого ответа на предложение.