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Эрдоган требует извинений от лидера Палестины

Эрдоган требует извинений от лидера Палестины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ожидает извинений от лидера Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса, отказавшегося выступить в турецком парламенте.

«Господин Аббас не приехал, хотя мы его приглашали. Он должен сначала извиниться перед нами. Мы пригласили его, а он не приехал. Посмотрим, сможет ли приехать?», – сказал турецкий лидер.

Отмечается, что Аббаса пригласили выступить в парламенте Турции в то же время, когда в Конгрессе США должен был предстать со своей речью премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Однако палестинская сторона не дала четкого ответа на предложение.

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Эрдоган требует извинений от лидера Палестины
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