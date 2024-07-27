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Азербайджан обратится с жалобой в МОК уже сегодня

Азербайджан обратится с жалобой в МОК уже сегодня

Азербайджан подаст в Международный олимпийский комитет (МОК) жалобу на высказывания в адрес Баку во время прямой трансляции церемонии открытия Олимпийских игр на французском телеканале France 2.

Об этом заявил вице-президент Национального Олимпийского комитета (НОК) Азербайджана Чингиз Гусейнзаде.

«Жалоба готовится. Сейчас уточняется ее текст. Постараемся передать жалобу в МОК уже сегодня», – сказал Гусейнзаде.

Он добавил, что Национальный олимпийский комитет распространит текст жалобы по своим каналам.

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