Орбан объяснил, почему Украина не станет членом Евросоюза и НАТО

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Украина не станет членом Евросоюза и НАТО, поскольку у Европы недостаточно для этого денег. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в румынском городе Бэиле-Тушнад, трансляцию вел телеканал М1.

Орбан заявил, что Евросоюз уже проиграл в украинском конфликте и в случае ослабления в нем роли США не сможет финансировать ни продолжение боевых действий, ни восстановление Украины, ни ее «текущее функционирование».

«Нам надо готовиться к тому, что Украина не станет членом ни ЕС, ни НАТО, потому что у нас, европейцев, для этого недостаточно денег», — сказал Орбан.

Он отметил, что Украина в обозримом будущем «вернется к позиции буферного государства» с международными гарантиями безопасности.