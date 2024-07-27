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Главное Мир

Число жертв в Газе достигло 39258

Число жертв в Газе достигло 39258

Число палестинцев, погибших в результате непрекращающихся с 7 октября 2023 года израильских атак на блокированный сектор Газа, увеличилось до 39258 человек.

Об этом говорится в сообщении палестинского Министерства здравоохранения в секторе Газа в субботу, 27 июля.

За минувшие двое суток в результате атак израильской армии в различных районах сектора Газа погибли 83 палестинца, еще 186 получили ранения.

Таким образом, общее число раненых в эксклаве с 7 октября 2023 года достигло 90 589, отметили в Минздраве Газы.

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