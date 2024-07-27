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В Билясуварском районе погиб сотрудник МЧС

В Билясуварском районе погиб сотрудник МЧС

В Билясуварском районе произошел несчастный случай.

Сотрудник Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) – житель поселка Сураханы города Баку Фовзи Гулуев (1976 г.р.) – упал с высоты. инцидент был зафиксирован в холодильной камере, расположенной в селе Аразбари. В результате мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, уточняет «Репорт».

Пострадавший госпитализирован в Билясуварскую центральную районную больницу, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.

По данному факту ведется расследование.

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