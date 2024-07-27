Уроженец Баку ввязался в судебную тяжбу в Москве (аудио)

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Стилист Влад Лисовец обратился с иском в суд против компании «Темпострой», которая увеличила тарифы на обслуживание нежилых помещений в его доме в Москве. Как он рассказал SHOT, ни одной внятной причины изменений в тарифной сетке озвучено не было.

«Произошло незаконное повышение тарифа для нежилых помещений в нашем доме. Я как председатель ТСЖ общался с руководством «Темпостроя», на что мне не поступило никаких адекватных ответов, по какой причине в несколько раз повышен тариф», — пояснил стилист.

По его словам, он уже два года председательствует в ТСЖ «Дом на Сретенке» в Красносельском районе столицы. Возмущение жильцов вызвало решение «Темпостроя» об увеличении тарифов на нежилые помещения, а таковых в доме насчитывается немало. Коммунальщики отказались урегулировать спор в досудебном порядке и сослались на то, что тарифы увеличены согласно российским законам. Тогда Лисовец от лица собственников жилья обратился в суд с требованием сделать перерасчёт платежей в сторону их уменьшения.

Отметим, что Влад Лисовец является уроженцем Баку.