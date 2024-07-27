Британцы недовольны «олимпийской» едой

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Британцы жалуются на недостаток еды на Олимпиаде. Не хватает определенных продуктов: яиц, курицы, определенных углеводов.

Об этом сообщил The Times глава Британской олимпийской ассоциации Энди Энсон, добавив, что важно качество еды, поскольку спортсменам подают сырое мясо.

Энсон отметил, что спортсмены решили питаться на базе национальной команды в Клиши-ла-Гаренн неподалеку от Парижа – там они не только обедают, но и берут с собой еду на ужин, поскольку не хотят питаться в ресторане для спортсменов.