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Донер раздора между Турцией и Германией

Донер раздора между Турцией и Германией

Базирующаяся в Турции Международная федерация денеров (UDOFED) подала заявку в Европейскую комиссию на предоставление донер-кебабу статуса гарантированной традиционной специальности (TSG). Однако Германия заявила, что кебаб принадлежит ей. Об этом пишут AFP и Bild.

Указывается, что статус означал бы, что приготовление донер-кебаба в ЕС будет соответствовать строгому перечню критериев – от точного состава мяса и специй до толщины ножа, которым нарезают мясо. А те, кто не выполняет эти требования, не сможет называть свой товар донер-кебабом.

В Берлине же заявили, что донер-кебаб в 1972 году был изобретен в Германии.

«Каждый, кто готовит кебаб, будет сам решать без указаний из Анкары, как его готовить», – заявил министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир, родители которого эмигрировали из Турции.

Он отметил, что немецкое Министерство сельского хозяйства восприняло заявку Турции «с удивлением» и пригрозило «экономическими последствиями» для турецкой стороны.

Чтобы разрешить спор, правительство Германии подало протест против турецкой заявки. Теперь Европейская комиссия должна решить, является ли возражение Берлина приемлемым. Если да, то обе стороны должны будут добиться компромисса в течение полугода.

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