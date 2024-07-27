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Латвийский музей получил в дар азербайджанский ковер (фото)

Латвийский музей получил в дар азербайджанский ковер (фото)

25 июля состоялась презентация ковра Дарьянур, принадлежащего к Карабахской группе, сотканного Азербайджанским национальным музеем ковра для музея имени известного латвийского поэта и писателя Яниса Акуратерса.

На мероприятии выступили посол Азербайджана в Латвии Эльнур Султанов, председатель парламента Латвии Дайга Миериня, директор Азербайджанского национального музея ковра Амина Меликова. Об этом сообщает «Азертадж».

Посол Э.Султанов отметил, что в этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Латвией, и данное мероприятие имеет большое значение для развития двусторонних отношений. Посол довел до внимания участников мероприятия, что тема ковров занимает важное место в культурном сотрудничестве двух стран.

Председатель Сейма Латвии Д.Миериня с удовлетворением вспомнила свой визит в нашу страну в мае этого года и отметила, что данное мероприятие является символом сотрудничества и способствует обогащению двусторонних культурных связей.

Директор Азербайджанского национального музея ковра А.Меликова проинформировала о деятельности возглавляемого ею учреждения и сказала, что музей заинтересован в сотрудничестве с латвийскими коллегами в будущем.

Отметим, что перед презентацией состоялся симпозиум на тему «Ковер – украшение дома. История Восток-Запад».

Выступившие на симпозиуме азербайджанские и латвийские исследователи выступили и обменялись мнениями о процессе ткания ковра Дарьянур, деятельности музея Яниса Акуратера, роли ковров в исторических интерьерах Латвии, латвийских писателях, живших в Азербайджане в XIX-XX веках, особенно о Янисе Яунсудрабиньше, книга которого «Танец смерти» была переведена на азербайджанский язык, а также о других темах.

Затем действующий в Латвии танцевальный коллектив «Бута» исполнил национальные танцы Азербайджана, актер Латвийского национального театра Гундарс Грасберг прочитал стихи известных азербайджанских поэтов на латышском языке.

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