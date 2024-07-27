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Казахстан запретит ввоз российского зерна

Казахстан запретит ввоз российского зерна

Межведомственная комиссия провела совещание, на котором обсуждался вопрос полного запрета на ввоз российского зерна в Казахстан, сообщило агентство «АПК Новости».

«Сегодня состоялось заседание МВК по вопросам внешнеторговой политики. В итоге принято решение ввести временный полный запрет на ввоз пшеницы на территорию Республики Казахстан сроком на 6 месяцев. Планируемый запрет ожидается ввести после окончательного подписания протокола МВК, а также принятия соответствующего приказа МСХ. Запрет вводится ориентировочно с августа 2024 года», – сообщили в Зерновом союзе Казахстана.

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