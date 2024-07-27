Американская путешественница: Азербайджан вершит великие дела

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Я основатель организации Most Traveled People (MTP). Это мой очередной в Карабах, сегодня мы в Джабраиле.

Об этом заявила путешественница из США Троуз Уильям, входящая в международную группу путешественников, посетившую освобожденные территории Азербайджана.

«Я видела этот исторический мост во время предыдущего приезда. На самом деле, я хотела бы видеть этот мост восстановленным в будущем. А в целом я впечатлена изменениями в Карабахе, увидела развитие. Дорога Агдам-Шуша, строительные работы в Зангилане. Азербайджан вершит великие дела», – приводит АПА ее слова.