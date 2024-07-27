«У Запада нет моральной основы». Орбан разнес в пух и прах открытие Олимпиады

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Церемония открытия Олимпийских игр в Париже показала, что у Запада нет общей моральной основы. Об этом, комментируя мероприятие, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его слова приводит телеканал М1.

«Запад думает, что национальные государства больше не существуют. Вследствие этого они отрицают, что существуют общие культура и строящаяся на ней общая мораль. Нет общей морали — если вы смотрели вчерашнее открытие Олимпийских игр, вы могли это видеть», — сказал Орбан.

Он подчеркнул, что страны Центральной Европы отстаивают сохранение национальных государств. Из определенного набора ценностей, по его словам, вытекают общие моральные требования, которые строятся на библейской основе.