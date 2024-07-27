Трамп принял Нетаньяху в своем поместье во Флориде

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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в пятницу, 26 июля, принял премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Трамп «пообещал, что, вернувшись в Белый дом, он приложит все усилия для установления мира на Ближнем Востоке и для борьбы с распространением антисемитизма в университетских кампусах на всей территории Соединенных Штатов», сообщили в предвыборном штабе республиканца.

По данным DW, он также раскритиковал свою потенциальную соперницу на ноябрьских выборах, вице-президента США Камалу Харрис после того, как она накануне выразила озабоченность «серьезную озабоченность масштабами человеческих страданий в секторе Газа» из-за войны Израиля с группировкой ХАМАС. Трамп назвал эти ее замечания «неуважительными». «Я действительно не знаю, как кто-нибудь из евреев мог бы проголосовать за нее, хотя это им решать», – отметил он.

Биньямин Нетаньяху после встречи с Дональдом Трампом выразил надежду, что его поездка в США поможет быстрее договориться об освобождении израильских заложников, которых до сих пор удерживает ХАМАС.

Выступая в Конгрессе в среду, Биньямин Нетаньяху призвал США создать военный альянс с Израилем против Ирана. Он также отверг обвинения в том, что Израиль намеренно наносит удары по мирному населению сектора Газа. Участников пропалестинских демонстраций израильский лидер назвал «полезными идиотами Ирана», которые «находятся на стороне насильников и убийц».

В четверг Нетаньяху встретился с Джо Байденом и Камалой Харрис в Белом доме. Президент США на этой встрече призвал премьера Израиля как можно скорее достичь соглашения о прекращении огня с ХАМАС и освобождении заложников. Кроме того, Байден напомнил о необходимости увеличить объем гуманитарной помощи в секторе Газа и улучшить защиту гражданского населения.

При этом он подтвердил «железную приверженность Соединенных Штатов безопасности Израиля против всех угроз со стороны Ирана и его ставленников», включая ХАМАС в секторе Газа, ополчение «Хезболлах» в Ливане и хуситов в Йемене. Харрис заявила о важности борьбы с ростом антисемитизма в мире.