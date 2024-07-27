Казахстан готов поставить более 1 млн тонн пшеницы в Азербайджан

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Казахстан готов поставить более 1 млн тонн пшеницы в Азербайджан, сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на Минсельхоз Казахстана.

«Исторически Казахстан отгружал в Азербайджан более 1 млн тонн зерна. В настоящее время мы прорабатываем механизмы для возврата прежних позиций, чтобы вновь стать конкурентоспособными на азербайджанском рынке с казахстанской пшеницей», – сказал председатель «Продовольственной контрактной корпорации» Асылхан Джувашев.

По его словам, корпорация управляет системой зерновых терминалов в Казахстане, возможности которых намерены расширить.

Основные поставки казахстанской пшеницы будут осуществляться через АО «Ак Бидай-Терминал», который специализируется на перевалке и хранении зерновых культур и кукурузы.