Баку намерен подать жалобу в МОК и обратиться к Парижу по дипканалам |
Fitch Ratings объявило решение по Азербайджану: Минфин сделал заявление |
Генсек ООН объявил о новой «эпидемии» на Земле |
Стала известна причина срочного звонка Белоусова в Пентагон |
Часть зрителей разочаровалась и покинула церемонию открытия Олимпиады-2024 в Париже (видео) |
Азербайджанские спортсмены на открытии Олимпиады в Париже (фото и видео) |
В США признали намеренную дискредитацию китайской вакцины от COVID-19 |
Диверсия во Франции перед Олимпиадой: атакована ж/д сеть |
Кулеба: Китай не будет стоять на стороне России или Украины |
Главное Экономика

Казахстан готов поставить более 1 млн тонн пшеницы в Азербайджан

Казахстан готов поставить более 1 млн тонн пшеницы в Азербайджан

Казахстан готов поставить более 1 млн тонн пшеницы в Азербайджан, сообщают казахстанские СМИ  со ссылкой на Минсельхоз Казахстана.

«Исторически Казахстан отгружал в Азербайджан более 1 млн тонн зерна. В настоящее время мы прорабатываем механизмы для возврата прежних позиций, чтобы вновь стать конкурентоспособными на азербайджанском рынке с казахстанской пшеницей», – сказал председатель «Продовольственной контрактной корпорации» Асылхан Джувашев.

По его словам, корпорация управляет системой зерновых терминалов в Казахстане, возможности которых намерены расширить.

Основные поставки казахстанской пшеницы будут осуществляться через АО «Ак Бидай-Терминал», который специализируется на перевалке и хранении зерновых культур и кукурузы.

Теги:
Из этой рубрики
Казахстан готов поставить более 1 млн тонн пшеницы в Азербайджан
Экономика

Казахстан готов поставить более 1 млн тонн пшеницы в Азербайджан

2024/07/27, 15:04
Микаил Джаббаров ознакомился с деятельностью Евлахского пилотного агропарка
Экономика

Микаил Джаббаров ознакомился с деятельностью Евлахского пилотного агропарка

2024/07/27, 14:00
Стало известно, когда страны G7 могут согласовать займ для Киева в $50 млрд за счет активов России
Экономика

Стало известно, когда страны G7 могут согласовать займ для Киева в $50 млрд за счет активов России

2024/07/26, 22:51
Фицо снова позвонил Шмыгалю из-за российской нефти
Экономика

Фицо снова позвонил Шмыгалю из-за российской нефти

2024/07/26, 20:00
В Минэкономики прошла встреча с предпринимателями ненефтяной промышленности
Экономика

В Минэкономики прошла встреча с предпринимателями ненефтяной промышленности

2024/07/26, 14:46
Банки в Китае не хотят работать с юанем, который связан с Россией
Экономика

Банки в Китае не хотят работать с юанем, который связан с Россией

2024/07/26, 09:53
Air Serbia рассчитывает наладить прямое авиасообщение с Азербайджаном
Экономика

Air Serbia рассчитывает наладить прямое авиасообщение с Азербайджаном

2024/07/25, 21:48
Азербайджан и Украина обсудили развитие экономических связей
Экономика

Азербайджан и Украина обсудили развитие экономических связей

2024/07/25, 21:19
Азербайджан и Сербия обсудили перспективы роста торгового оборота
Экономика

Азербайджан и Сербия обсудили перспективы роста торгового оборота

2024/07/25, 20:52