США заявили об уничтожении БПЛА и морских дронов хуситов

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Американские военные заявили об уничтожении шести беспилотных летательных аппаратов и трех беспилотных катеров йеменских повстанцев-хуситов в контролируемой ими части Йемена. Сообщение об этом появилось в аккаунте Центрального командования войск США (CENTCOM) в соцсети X (бывший Twitter) в субботу, 27 июля.

«Было установлено, что это оружие (воздушные и морские дроны хуситов. – Ред.) представляет непосредственную угрозу для сил США, коалиции и торговых судов в регионе. Эти действия были предприняты для защиты свободы судоходства и повышения безопасности международных вод», – отмечается в сообщении CENTCOM.

Между тем, йеменский хуситский телеканал «Аль-Масира» обвинил США и Великобританию в ударе по аэропорту в контролируемом повстанцами портовом городе Ходейда на западе Йемена. Каких-либо подробностей предполагаемой атаки телеканал не раскрыл. В Вашингтоне и Лондоне эту информацию никак не прокомментировали.

20 июля воздушные удары по Ходейде нанесли ВВС Израиля. Власти страны назвали это ответом на «сотни атак, совершенных против Израиля в последние месяцы». По израильским данным, целями ударов были военные объекты хуситов в районе порта. Представители же хуситского режима утверждали, что от ударов ЦАХАЛ пострадали нефтехранилища и электростанция, а также погибли и получили ранения несколько мирных жителей.

Днем ранее, 19 июля, рядом с посольством США в центре Тель-Авива упал беспилотник. При этом один человек погиб, восемь пострадали. Ответственность за этот удар взяли на себя йеменские хуситы. Они заявили, что применили новый дрон, который якобы способен обходить системы ПВО.