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Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы

Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы

28 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии. Днем местами на полуострове возможны кратковременные дожди с грозами. Будет преобладать северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 19-23°, днем – 25-29° тепла. Атмосферное давление – 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В регионах Азербайджана ожидаются дожди с грозами. На отдельных территориях прогнозируются ливни, возможен град. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер, местами с усилением.

Температура воздуха ночью составит 18-23°, днем – 25-29° тепла, в горах ночью 8-13°, днем – 13-26° тепла.

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