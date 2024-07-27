Еще один скандал на открытии Олимпиады

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Сборную Южной Кореи на параде спортсменов в Париже неверно объявили как КНДР, сообщает агентство Yonhap.

Как пишет агентство YonHap, франкоязычный диктор произнес через систему громкой связи: «Republique populaire democratique de Coree». Далее последовало объявление на английском языке «Корейская Народно-Демократическая Республика». При этом субтитры на экране показали правильное название – «Республика Корея».

Министерство культуры, спорта и туризма Республики Корея заявило, что добивается встречи с президентом МОК Томасом Бахом из-за инцидента.