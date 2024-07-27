В макроновском Париже всё как всегда

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Символы… Знаки… Сигналы… Как же они иногда становятся олицетворением того или иного мероприятия. Так и произошло вчера на открытии Олимпийских игр (ОИ) в Париже. Как зафиксировал корреспондент «Голоса Америки», «президент Франции Эммануэль Макрон объявил ОИ открытыми. А перед этим напротив Эйфелевой башни подняли олимпийский флаг – правда, перевернутый вверх ногами».

Макрон в действии, никак не иначе. Как с началом своего президентства ведёт свою страну в геополитическую пропасть, так получается и с парижской Олимпиадой.

Вообще много всякого интересного происходит в свете нынешних ОИ. С 2022 года официальный слоган Олимпиады-2024 звучит как Games Wide Open, или «Широко открытые Игры». Красивое звучание, не поспоришь, но что стоит за ним? Как изначально отмечалось, лозунг подразумевает «равенство между полами и говорит об открытости Олимпиады для новых видов спорта». Странновато, однако, причём тут гендерное равенство, то есть вопрос, который никогда не ставился в каком-то особом ключе в преломлении к ОИ? Но прислушиваемся к выступлению главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха на вчерашнем открытии и удивлению конец, благо Олимпиаду-2024 он окрестил «первыми гендерно-сбалансированными и по-настоящему инклюзивными играми».

Ну что это за такая разрекламированная «гендерно-сбалансированность»? Оказывается, результат следования практически правилу МОК, ещё в 2020 году озвученному организацией в направлении обязательного принятия в парижских ОИ участия одинакового количества мужчин и женщин. Интересно, а где же спортивный принцип отбора? Получается, что смысловое звучание нынешних Олимпиад свелось исключительно к гендерному контексту?

Что же тогда делать с сутью девиза ОИ всех времён: «Быстрее, выше, сильнее»? Правда, в 2021 году исполком МОК поддержал предложение Томаса Баха о дополнении девиза определением «вместе». Ну вместе, так вместе, хотя для чего нужно было вводить это слово, для многих непонятно вплоть до сего дня. Правда, в аспекте этого «вместе» рождается вопрос, а реальным ли оно стало для олимпийского Парижа? Данное, мягко говоря, сомнение родилось, в том числе, в ракурсе предварительного обсуждения во французском обществе участия на открытии ОИ франко-малийской суперзвезды Айи Накамуры.

Обострение ситуации стало фиксироваться с момента, когда кандидатура самой слушаемой французской исполнительницы в мире и единственного женского голоса, вошедшего в топ-20 самых продаваемых альбомов Франции в 2023 г., стала обсуждаться в качестве певицы, должной исполнить в рамках открытия ОИ песню из репертуара знаменитой Эдит Пиаф, считающейся национальным достоянием Франции.

Именно тогда не нуждающаяся в особом представлении Марин Ле Пен назвала реализацию предложения «унижением французов» и «некрасивым символом», т. к. та не поёт по-французски (в её текстах есть включения из английского и других языков) и не представляет Францию. Ряд других лиц сразу же включили Айю Накамуру в число «недостаточно французской» певицы. Дело дошло до того, что Оргкомитет Парижа-2024 назвал кампанию шельмования исполнительницы «шокирующе расистской». Вслед за чем Ле Пен вдруг заявила о «вульгарности» певицы (интересно, а как она оценила выступление Леди Гага на открытии в довольно вызывающем прикиде?).

В конце концов, министр культуры Франции Рашида Дати призвала быть «осторожными, чтобы не поддаваться предлогу нападать на кого-либо из чистого расизма». Но, в любом случае, на вчерашнем открытии ОИ Айя Накамура была лишена права спеть композицию из репертуара «французской иконы». Пусть и в сопровождении оркестра Республиканской гвардии, но её ограничили исполнением собственного хита Djadja. А знаменитую песню Эдит Пиаф «Hymne à l’amour» со второго этажа Эйфелевой башни перепела «своя» Селин Дион, завершившая церемонию открытия.

Ну и где здесь то самое «вместе» в плане сопровождающего звена ОИ-2024? Наверное, там же, где застряли идеи красивейшей Imagine из репертуара прекрасного Джона Леннона. Напомним, что эту прекрасную композицию называют неофициальным гимном ОИ. Она звучала на Олимпиадах в Лондоне, Рио-де-Жанейро, Токио и Пекине. И вот настал черёд Парижа, внимавшего следующим словам Imagine:

Представь, что все люди

Живут в мире

Все люди в одном братстве.

Представь, что все люди

Равны по всему миру

Скажешь, что я лишь мечтатель,

Но я не один такой.

Надеюсь, однажды ты присоединишься к нам

И мир станет единым целым.

Вот спрашивается, случай с Айей Накамурой подтверждает наличие «единого целого»?

А ведь совсем рядом никуда не исчезнувший призыв основателя современного олимпийского движения и первого генерального секретаря МОК барона Пьера де Кубертена:

«О спорт! Ты – мир!

Ты устанавливаешь хорошие, добрые, дружественные отношения между народами.

Ты – согласие.

Ты сближаешь людей, жаждущих единства.

Ты учишь разноязыкую, разноплеменную молодёжь уважать друг друга.

Ты – источник благородного, мирного, дружеского соревнования» («Ода спорту») .

И, наверное, Томас Бах именно данные слова де Кубертена взял на вооружение, в своей вчерашней речи назвав олимпийский дух «отличным проводником на пути к миру». Правда, признав, что «мир становится неспокойным», он озвучил просьбу ко всем «мечтать все вместе с нами». Так как быть с мечтой через отношение всё к той же Айе Накамуре? И не стала ли эта позорная страница всего лишь подтверждением расцветших во Франции ксенофобии и расизма?

Наверное, вопрос риторический. А в целом, перевёрнутый вверх тормашками олимпийский флаг, да и предшествующие открытию Олимпиады ряд событий, по типу парализации скоростного (железнодорожного) сообщения во Франции – лицо нынешней Франции, которую Макрон умело ведёт к дальнейшей утрате авторитета в мире. В своём выступлении на церемонии первого вступления в президентскую должность в 2017 г. Макрон заявил, что «весь мир нуждается во Франции», которая «сможет создать будущее». Вчерашний день, как и предшествующий период всего президентского срока Макрона, продемонстрировал, что есть «будущее по-французски».

Теймур Атаев