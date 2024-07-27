Баку намерен подать жалобу в МОК на грубое нарушение олимпийских принципов |
Fitch Ratings объявило решение по Азербайджану: Минфин сделал заявление |
Генсек ООН объявил о новой «эпидемии» на Земле |
Стала известна причина срочного звонка Белоусова в Пентагон |
Часть зрителей разочаровалась и покинула церемонию открытия Олимпиады-2024 в Париже (видео) |
Азербайджанские спортсмены на открытии Олимпиады в Париже (фото и видео) |
В США признали намеренную дискредитацию китайской вакцины от COVID-19 |
Диверсия во Франции перед Олимпиадой: атакована ж/д сеть |
Кулеба: Китай не будет стоять на стороне России или Украины |
Главное Мир

Генсек ООН объявил о новой «эпидемии» на Земле

Генсек ООН объявил о новой «эпидемии» на Земле

Последние дни бьют рекорды по среднесуточной мировой температуре, а миллиарды людей сталкиваются с «эпидемией» экстремальной жары, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

«Это была неделя беспрецедентной жары. Сначала Служба Европейского союза по изменению климата Copernicus объявила воскресенье, 21 июля, самым жарким днем за всю историю наблюдений», — сказал Гутерриш на пресс-конференции.

По его словам, 22 июля, ртутный столбик поднялся еще выше.

«Мы только что получили предварительные данные, указывающие на то, что вторник, 23 июля, был в том же диапазоне. Другими словами, прошедшие воскресенье, понедельник и вторник были тремя самыми жаркими днями за всю историю наблюдений», — отметил генсек ООН.

Гутерриш пояснил, что если что-то и разделяет мир, так это то, что население Земли все больше ощущают жару.

По словам генсека, Земля «становится все жарче и опаснее для всех».

Теги:
Из этой рубрики
Еще один скандал на открытии Олимпиады
Мир

Еще один скандал на открытии Олимпиады

2024/07/27, 11:13
В макроновском Париже всё как всегда
Мир

В макроновском Париже всё как всегда

2024/07/27, 10:58
Генсек ООН объявил о новой «эпидемии» на Земле
Мир

Генсек ООН объявил о новой «эпидемии» на Земле

2024/07/27, 10:34
Стала известна причина срочного звонка Белоусова в Пентагон
Мир

Стала известна причина срочного звонка Белоусова в Пентагон

2024/07/27, 10:23
Трамп: США переживают ужасные времена из-за Байдена
Мир

Трамп: США переживают ужасные времена из-за Байдена

2024/07/27, 09:07
Часть зрителей разочаровалась и покинула церемонию открытия Олимпиады-2024 в Париже (видео)
Мир

Часть зрителей разочаровалась и покинула церемонию открытия Олимпиады-2024 в Париже (видео)

2024/07/27, 00:45
Катрин Колонна рада за Армению
Мир

Катрин Колонна рада за Армению

2024/07/27, 00:20
СМИ: Моди посетит Украину
Мир

СМИ: Моди посетит Украину

2024/07/27, 00:12
После совместных учений Армении и США Россельхознадзор нашел пестициды в армянской продукции
Мир

После совместных учений Армении и США Россельхознадзор нашел пестициды в армянской продукции

2024/07/26, 23:46