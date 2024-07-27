Генсек ООН объявил о новой «эпидемии» на Земле

272 Просмотров

Последние дни бьют рекорды по среднесуточной мировой температуре, а миллиарды людей сталкиваются с «эпидемией» экстремальной жары, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

«Это была неделя беспрецедентной жары. Сначала Служба Европейского союза по изменению климата Copernicus объявила воскресенье, 21 июля, самым жарким днем за всю историю наблюдений», — сказал Гутерриш на пресс-конференции.

По его словам, 22 июля, ртутный столбик поднялся еще выше.

«Мы только что получили предварительные данные, указывающие на то, что вторник, 23 июля, был в том же диапазоне. Другими словами, прошедшие воскресенье, понедельник и вторник были тремя самыми жаркими днями за всю историю наблюдений», — отметил генсек ООН.

Гутерриш пояснил, что если что-то и разделяет мир, так это то, что население Земли все больше ощущают жару.

По словам генсека, Земля «становится все жарче и опаснее для всех».