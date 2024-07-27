Стала известна причина срочного звонка Белоусова в Пентагон

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Недавний звонок министра обороны РФ Андрея Белоусова в Пентагон связан с тайной операцией, которую собиралась провести в России украинская разведка.

Белоусов предупредил об операции министра обороны США Ллойда Остина, и американцы потребовали от украинцев «не делать этого». Об этом со ссылкой на источники пишет New York Times.

«Русские обнаружили готовящуюся в Украине тайную операцию против России, которая, как они полагали, была благословлена американцами. Знал ли Пентагон об этом заговоре, спросил Белоусов у Остина, как и о потенциале усилить напряженность в отношениях между Москвой и Вашингтоном?

Чиновники Пентагона были удивлены этим утверждением и не знали о каком-либо подобном заговоре», – сообщает издание.

Однако после этого «американцы связались с украинцами и сказали: если вы думаете о том, чтобы сделать что-то подобное, не делайте этого». Что именно планировалось – не сообщается.

Газета утверждает, что Украина не всегда посвящает США в свои операции. При этом некоторые из них «разочаровали официальных лиц США», поскольку «не смогли заметно улучшить положение Украины на поле боя, но рискуют оттолкнуть европейских союзников и расширить войну».

В частности, американцев «нервировали» такие операции, как удар по российской авиабазе на западном побережье Крыма в августе 2022 года, подрыв грузовика на Крымском мосту и удары беспилотников в глубине России.