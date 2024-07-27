Трамп: США переживают ужасные времена из-за Байдена

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Бывший президент США и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в ходе своего выступления перед сторонниками во Флориде заявил, что Соединенные Штаты переживают ужасные времена из-за действующего президента США Джо Байдена.

«Мы — нация, которая переживает упадок. Мы — нация, которая потеряла уверенность, свою волю и свою силу, мы потеряли свой путь», — поделился Трамп.

Он добавил, что не собирается позволять этому ужасу продолжаться.

Трамп уточнил, что считает Байдена и вице-президента и кандидата на предстоящих выборах от Демократической партии Камалу Харрис худшей и самой некомпетентной администрацией в истории США.