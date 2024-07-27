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Главное Общество

Завтра регионы Азербайджана останутся без света

Завтра регионы Азербайджана останутся без света

В ряде населенных пунктов на юге Азербайджана 27 июля возникнут перебои в подаче электроэнергии.

В рамках субботника с 10:00 до 12:30 будут введены отключения в поселке Аманкянд и части Билясуварского района, с 10:00 до 12:00 – в части Джалилабадского района, а также селах Гасанлы, Хырмандалы, Гаргалыг, Шахрияр, Кюрдабад, Гадирли, Даллякли, Кёчяри Масаллинского района.

Кроме того, с 10:00 до 13:00 будут ограничения в подаче электроэнергии в села Гярмятюк, Ашагы Нювяди, Шилим Лянкяранского района, в селах Габран и Хоновар Ярдымлинского района, с 10:00 до 12:00 – в селах Какалос, Киджаба, Ардживан, Санджаради Астаринского района, с 10:30 до 12:30 – в части Лерикского района и селе Сийов.

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