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Часть зрителей разочаровалась и покинула церемонию открытия Олимпиады-2024 в Париже (видео)

Часть зрителей разочаровалась и покинула церемонию открытия Олимпиады-2024 в Париже (видео)

Некоторые зрители были вынуждены покинуть трибуны еще до начала церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже из-за плохой видимости. Об этом сообщила радиостанция Franceinfo.

«Это не тот эффект, на который рассчитывали организаторы, но еще до начала церемонии открытия часть зрителей покинула свои места на трибунах», – отмечает радиостанция.

Речь идет о верхних набережных Сены, откуда нет достаточно хорошей видимости. Кроме того, в некоторых местах обзор закрывали деревья и заборы, а также зонты зрителей, раскрытые с началом дождя.

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