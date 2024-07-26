Сийярто обвиняет ЕС в неспособности защитить свои государства от шантажа Украины

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Возмутительно, что Европейский союз вместо защиты стран-членов оправдывает шантаж Украины в вопросе остановки транзита нефти из России, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Об этом он написал в соцсети Facebook.

«Историческим грехом брюссельской бюрократии является то, что способность ЕС отстаивать свои интересы сейчас слабее, чем когда-либо ранее», — сказал Сийярто.

Он заявил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель допустили ситуацию, когда Евросоюз не в состоянии защитить свои собственные государства-члены (Словакию и Венгрию) от шантажа кандидата в члены (Украины).