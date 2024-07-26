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Стало известно, когда страны G7 могут согласовать займ для Киева в $50 млрд за счет активов России

Стало известно, когда страны G7 могут согласовать займ для Киева в $50 млрд за счет активов России

Страны Группы семи (G7) могут к октябрю завершить работу над предоставлением Украине займа в размере $50 млрд за счет замороженных на западе российских активов.

Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью агентству Reuters.

«У нас здесь прошли конструктивные переговоры. Мы с нетерпением ждем продолжения совместной работы над попытками продвижения этой инициативы», – сказала она в кулуарах встречи глав финансовых ведомств и центробанков стран Группы двадцати (G20) в Рио-де-Жанейро. «Я думаю, что все выглядит благоприятно с точки зрения того, что нам удастся это сделать, вероятно, к октябрю», – добавила министр.

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