Кадыров: «Закрыть его к чертовой матери и все» (видео)

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Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что видеосервис YouTube уже давно надо было заблокировать в России.

«Надо не замедлять, а закрыть его к чертовой матери и все. Легче будет нам», — заявил глава Чечни.

Кадыров добавил, что сам он не пользуется видеохостингом. По словам главы Чеченской Республики, заблокировать платформу нужно, поскольку российские YouTube-каналы, которые «защищают интересы России» в целом и Чеченской Республики в частности, а также человеческое достоинство, свободу слова — оперативно блокируются.