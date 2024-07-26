Милей обсудил с Макроном возможность участия Франции в модернизации ВС Аргентины

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Президент Аргентины Хавьер Милей и его французский коллега Эмманюэль Макрон обсудили возможность участия европейской страны в модернизации вооруженных сил южноамериканской республики.

Об этом сообщил официальный представитель администрации президента Аргентины Мануэль Адорни.

«Президенты обсудили контакты и переговоры в сфере обороны. Были рассмотрены возможности для того, чтобы Франция стала важным игроком в модернизации наших вооруженных сил и сил безопасности», – написал Адорни в своем Telegram-канале.

Он также сообщил, что на встрече, которая прошла в Париже, Милей и Макрон обсудили конфликт на Украине, ситуацию в Венесуэле и перспективы торгового соглашения между Южноамериканским общим рынком («Меркосур») и Евросоюзом.