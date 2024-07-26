Эрдоган раскритиковал США за теплый прием Нетаньяху: «Это затмение ума и совести»

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган возмутился международной реакции на продолжение израильской военной операции в секторе Газа, передает TRT.

По его словам, премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, причастному к гуманитарной катастрофе в палестинском анклаве, аплодируют в США.

«Это затмение ума и совести <…> Что это за дело? Возможно ли это понять? Где демократия? Где свобода? Где права человека?» — отметил Эрдоган.

Он добавил, что в США идет «праздник рукоплескания» в честь Нетаньяху, пока Израиль попирает декларируемые Вашингтоном ценности, в том числе по линии защиты прав человека. Эрдоган подчеркнул, что в Газе уже почти 10 месяцев продолжается геноцид, который не удается остановить.