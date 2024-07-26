Половину овощей и фруктов из Армении в 2024 г не пустили в Россию

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Почти половина овощей и фруктов, ввезенных из Армении в Россию в 2024 году, не прошла фитосанитарный контроль, сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Заместитель руководителя ведомства Юлия Швабаускене провела онлайн-переговоры с Соной Царукян, заместителем руководителя Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении по поводу участившихся случаев экспорта небезопасной продукции.

По данным на 23 июля Армения поставила в Россию 73,9 тыс. тонн плодоовощной продукции, что сопоставимо с прошлогодними показателями (74,8 тыс. тонн). Основной объем поставок составляют абрикосы, яблоки, томаты и перец. Однако почти половина этой продукции не была представлена для фитосанитарного контроля в России.

Россельхознадзор выразил озабоченность в связи со сложившейся ситуацией и направил письмо с просьбой прекратить выдачу фитосанитарных сертификатов армянским поставщикам, допустившим нарушения.

Российская сторона также отметила необходимость принятия Арменией всесторонних мер и обеспечения строгого контроля за сертифицируемой продукцией.

Россельхознадзор и Инспекционный орган Армении договорились о совместных мерах по улучшению контроля, включая интеграцию информационных систем и проведение совместных обследований в конце августа. Армянская сторона уже начала проверку и заверила, что предоставит результаты в Россельхознадзор.