Фицо снова позвонил Шмыгалю из-за российской нефти

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел второй за последние дни телефонный разговор с украинским коллегой Денисом Шмыгалем, главной темой которого была ситуация с блокировкой Украиной транзита нефти от российской компании «Лукойл».

Об этом со ссылкой на аппарат словацкого правительства сообщило Словацкое телевидение.

По его информации, Словакия настаивает на возобновлении транзита нефти от «Лукойла», поставки которой чрезвычайно важны для республики. На этом сырье работает находящийся в Братиславе нефтеперерабатывающий комбинат Slovnaft, один из крупнейших в Евросоюзе. Нефть из альтернативных источников не подходит для этого предприятия, и, кроме того, она стоит гораздо дороже, чем поступающая из России.

Фицо предложил Шмыгалю решение возникшей ситуации, которое, согласно Словацкому телевидению, могло бы удовлетворить Украину, Словакию и другие страны Евросоюза. Глава словацкого правительства 20 июля впервые обсудил с украинским коллегой ситуацию с блокировкой транзита нефти от «Лукойла». Братислава рассчитывает, что ее поставки через Украину вскоре возобновятся. Переговоры между обеими странами по этой проблеме ведутся на высшем политическом уровне.

Украина прекратила транзит нефти «Лукойла» через свою территорию в Венгрию и Словакию из-за включения его Киевом в черный список.