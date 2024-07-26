В США признали намеренную дискредитацию китайской вакцины от COVID-19 |
Диверсия во Франции перед Олимпиадой: атакована ж/д сеть |
Кулеба: Китай не будет стоять на стороне России или Украины |
США не намерены идти на поводу у России и сворачивать помощь Украине |
«Сабах» в гостях учинил разгром «Маккаби» (фото, видео) |
Анкара призывает к скорейшему урегулированию конфликта в Украине |
Агададашу Агаеву и охраннику предъявили обвинения |
Азербайджанские баскетболистки разгромили Армению |
В Турции назвали «позором» выступление Нетаньяху в Конгрессе США |
Главное Армия

Боднар: Завод Baykar полноценно заработает в Украине после окончания войны

Боднар: Завод Baykar полноценно заработает в Украине после окончания войны

Завод по производству беспилотников Bayraktar турецкой компании Baykar Makina полноценно заработает в Украине после завершения войны с Россией.

Об этом посол Украины в Турции Василий Боднар сказал в интервью Euronews.

«Мы работаем с Baykar Makina в разных измерениях, включая создание завода», – сказал Боднар.

По его словам, завод полноценно заработает в Украине после завершения войны.

Посол отказался предоставлять подробности о заводе по причинам безопасности, однако отметил, что прогресс в этом плане заметен.

Он также напомнил, что Украина сотрудничает с компанией Turkish Aerospace Industries (TAI).

Теги:
Из этой рубрики
Боднар: Завод Baykar полноценно заработает в Украине после окончания войны
Армия

Боднар: Завод Baykar полноценно заработает в Украине после окончания войны

2024/07/26, 19:48
Азербайджан и Турция обсудили новые возможности сотрудничества в сфере обороны
Армия

Азербайджан и Турция обсудили новые возможности сотрудничества в сфере обороны

2024/07/26, 18:07
Закупки Арменией иранских Shahed-136: фейк или дыма без огня не бывает - анализ Александра Коваленко
Армия

Закупки Арменией иранских Shahed-136: фейк или дыма без огня не бывает – анализ Александра Коваленко

2024/07/26, 10:00
Bayraktar Akıncı впервые испытал ракеты MAM-T IIR (видео)
Армия

Bayraktar Akıncı впервые испытал ракеты MAM-T IIR (видео)

2024/07/25, 19:34
Армения пыталась собрать разведданные в товузском направлении
Армия

Армения пыталась собрать разведданные в товузском направлении

2024/07/25, 16:12
РФ завершила захват плацдарма вокруг Очеретино
Армия

РФ завершила захват плацдарма вокруг Очеретино

2024/07/25, 14:17
Армения и Иран заключили секретное соглашение о поставках оружия на полмиллиарда долларов
Армия

Армения и Иран заключили секретное соглашение о поставках оружия на полмиллиарда долларов

2024/07/25, 10:05
В России разбился вертолет, экипаж погиб
Армия

В России разбился вертолет, экипаж погиб

2024/07/25, 09:17
Трагический инцидент в ВСУ привел к гибели трех солдат, четверо ранены
Армия

Трагический инцидент в ВСУ привел к гибели трех солдат, четверо ранены

2024/07/25, 00:15