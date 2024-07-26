Боднар: Завод Baykar полноценно заработает в Украине после окончания войны

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Завод по производству беспилотников Bayraktar турецкой компании Baykar Makina полноценно заработает в Украине после завершения войны с Россией.

Об этом посол Украины в Турции Василий Боднар сказал в интервью Euronews.

«Мы работаем с Baykar Makina в разных измерениях, включая создание завода», – сказал Боднар.

По его словам, завод полноценно заработает в Украине после завершения войны.

Посол отказался предоставлять подробности о заводе по причинам безопасности, однако отметил, что прогресс в этом плане заметен.

Он также напомнил, что Украина сотрудничает с компанией Turkish Aerospace Industries (TAI).