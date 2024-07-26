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Главное Общество

МВД провело операции, есть задержанные (видео)

МВД провело операции, есть задержанные (видео)

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью при Министерстве внутренних дел (МВД) провели в столице и регионах операции против незаконного хранения огнестрельного оружия.

Как сообщили в МВД, у троих задержанных обнаружены автоматы Калашникова, магазины и 103 патрона.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков задержаны ранее судимые Диянат Агададашов, Тарлан Джафаров, Айгюнь Гаджиева и Мухаммед Абушов. При них найдено в общей сложности 26 кг марихуаны, героина, метамфетамина, а также 51 куст культивированной конопли.

Установлено, что М. Абушов также обманным путем присвоил финансовые средства граждан, представившись должностным лицом органов государственной власти.

По фактам возбуждены уголовные дела, по решению суда в отношении задержанных избраны меры пресечения в виде заключения под стражу.

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МВД провело операции, есть задержанные (видео)

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