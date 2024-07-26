В Стамбуле откроется азербайджанская школа

84 Просмотров

В Стамбуле планируется открытие азербайджанской школы.

Об этом Report заявил депутат турецкого парламента, глава межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Шамиль Айрым.

Данное учебное заведение будет работать в соответствии с системой, которая будет адаптирована к учебным программам Турции.

«Мы оказали и оказываем поддержку в том, чтобы дети и внуки наших соотечественников жили и получали образование в Стамбуле на законных основаниях. Например, есть несколько азербайджанских школ, которые функционируют на неофициальной основе. Но скоро азербайджанская школа будет действовать в Стамбуле официально, как это и подобает союзническим отношениям двух братских стран».