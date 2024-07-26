В США признали намеренную дискредитацию китайской вакцины от COVID-19 |
Диверсия во Франции перед Олимпиадой: атакована ж/д сеть |
Кулеба: Китай не будет стоять на стороне России или Украины |
США не намерены идти на поводу у России и сворачивать помощь Украине |
«Сабах» в гостях учинил разгром «Маккаби» (фото, видео) |
Анкара призывает к скорейшему урегулированию конфликта в Украине |
Агададашу Агаеву и охраннику предъявили обвинения |
Азербайджанские баскетболистки разгромили Армению |
В Турции назвали «позором» выступление Нетаньяху в Конгрессе США |
Главное Мир

В Париже у легендарного футболиста Зико похитили 497 тысяч евро

В Париже у легендарного футболиста Зико похитили 497 тысяч евро

Бывшего полузащитника сборной Бразилии Артура Антунеса Коимбру, известного как Зико, обокрали в Париже, куда он приехал в составе бразильской делегации на Олимпиаду, пишет Le Parisien.

Злоумышленники отвлекли внимание водителя такси и украли портфель 71-летнего Зико. В портфеле были часы Rolex, бриллиантовое ожерелье, €2 тыс. и $2 тыс. наличными. Причиненный ущерб оценивается в €500 тыс.

Зико, которого называли Белым Пеле, забил 48 голов в 71 матче за сборную Бразилии в 1976–1986 годах и выиграл с ней бронзу чемпионата мира 1978 года. После окончания игровой карьеры он был тренером сборных Японии и Ирака, а также таких клубов, как «Фенербахче», «Олимпиакос» и ЦСКА (в 2009 году).

Теги:
Из этой рубрики
В США признали намеренную дискредитацию китайской вакцины от COVID-19
Мир

В США признали намеренную дискредитацию китайской вакцины от COVID-19

2024/07/26, 19:17
Персонал парижского отеля, где разместились члены МОК, объявил забастовку (видео)
Мир

Персонал парижского отеля, где разместились члены МОК, объявил забастовку (видео)

2024/07/26, 19:12
Турция планирует производить в год 1 млн электромобилей
Мир

Турция планирует производить в год 1 млн электромобилей

2024/07/26, 19:02
Власти Франции созывают кризисный штаб из-за саботажа в день открытия Игр
Мир

Власти Франции созывают кризисный штаб из-за саботажа в день открытия Игр

2024/07/26, 18:43
В Париже у легендарного футболиста Зико похитили 497 тысяч евро
Мир

В Париже у легендарного футболиста Зико похитили 497 тысяч евро

2024/07/26, 17:55
Пашинян посетил КПП на границе с Турцией
Мир

Пашинян посетил КПП на границе с Турцией

2024/07/26, 17:35
Израиль назвал ответственного за атаку на железные дороги Франции
Мир

Израиль назвал ответственного за атаку на железные дороги Франции

2024/07/26, 17:22
Американские медики: фактическое число погибших в Газе намного выше, чем официально сообщается
Мир

Американские медики: фактическое число погибших в Газе намного выше, чем официально сообщается

2024/07/26, 17:13
ЕС назначил нового спецпредставителя по Южному Кавказу
Мир

ЕС назначил нового спецпредставителя по Южному Кавказу

2024/07/26, 16:42