В Париже у легендарного футболиста Зико похитили 497 тысяч евро

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Бывшего полузащитника сборной Бразилии Артура Антунеса Коимбру, известного как Зико, обокрали в Париже, куда он приехал в составе бразильской делегации на Олимпиаду, пишет Le Parisien.

Злоумышленники отвлекли внимание водителя такси и украли портфель 71-летнего Зико. В портфеле были часы Rolex, бриллиантовое ожерелье, €2 тыс. и $2 тыс. наличными. Причиненный ущерб оценивается в €500 тыс.

Зико, которого называли Белым Пеле, забил 48 голов в 71 матче за сборную Бразилии в 1976–1986 годах и выиграл с ней бронзу чемпионата мира 1978 года. После окончания игровой карьеры он был тренером сборных Японии и Ирака, а также таких клубов, как «Фенербахче», «Олимпиакос» и ЦСКА (в 2009 году).