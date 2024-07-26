В Азербайджане при посадке в поезд можно будет предъявить электронное удостоверение личности

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При посадке в пассажирские поезда ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД), курсирующие по внутригосударственным маршрутам, теперь также можно предъявить электронное удостоверение личности.

Как сообщили в АЖД, согласно указу президента Азербайджана от 16 июля 2024 года, электронное удостоверение личности, используемое после регистрации на портале «My.gov.az», приравнивается к оригиналу физического удостоверения личности. Было отмечено, что теперь каждый гражданин, пройдя регистрацию на портале «My.gov.az», сможет получить информацию, удостоверяющую его личность, в виде QR-кода и использовать его при посадке в поезд.

«Интеграция АЖД в новую систему, регулярно расширяющую цифровые возможности для пассажиров, упрощает и ускоряет процесс посадки в поезд. Это позволяет пассажирам путешествовать с комфортом, а также продолжать путешествие, даже если по какой-либо причине у них нет при себе физического удостоверения личности», – говорится в сообщении.