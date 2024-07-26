Американские медики: фактическое число погибших в Газе намного выше, чем официально сообщается

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Американские медики выразили серьёзные сомнения по поводу официальных данных о числе погибших в Газе, утверждая, что реальные цифры значительно выше.

«Вполне вероятно, что число погибших в результате этого конфликта уже превышает 92 000 человек, что составляет ошеломляющие 4,2% населения Газы», – заявили они.

Письмо, написанное 45 американскими медицинскими работниками, которые добровольно работали в Газе во время конфликта между Израилем и Газой, было отправлено президенту Джо Байдену, первой леди Джилл Байден и вице-президенту Камале Харрис. В этом письме, опубликованном The Guardian, медики призывают к пересмотру официальных данных и обращению внимания на катастрофические гуманитарные последствия конфликта.