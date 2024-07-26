Диверсия во Франции перед Олимпиадой: атакована ж/д сеть |
Кулеба: Китай не будет стоять на стороне России или Украины |
США не намерены идти на поводу у России и сворачивать помощь Украине |
«Сабах» в гостях учинил разгром «Маккаби» (фото, видео) |
Анкара призывает к скорейшему урегулированию конфликта в Украине |
Агададашу Агаеву и охраннику предъявили обвинения |
Азербайджанские баскетболистки разгромили Армению |
В Турции назвали «позором» выступление Нетаньяху в Конгрессе США |
Минобороны сделало срочное заявление: будут приняты надлежащие ответные меры в целях самообороны |
Главное Мир

Израиль назвал ответственного за атаку на железные дороги Франции

Израиль назвал ответственного за атаку на железные дороги Франции

Глава МИД Израиля Исраэль Кац возложил ответственность за саботаж на железных дорогах Франции на Иран.

«Акты саботажа железнодорожной инфраструктуры во Франции в преддверии открытия парижской Олимпиады были спланированы и осуществлены под влиянием иранской оси зла и радикального ислама», – написал министр в сети X.

Кац напомнил, что «предупреждал на этой неделе своего французского коллегу Стефана Сежурне на основе имеющейся у Израиля информации, что иранцы планируют террористические атаки против делегации Израиля и всех других участников Олимпиады».

Теги:
Из этой рубрики
Персонал парижского отеля, где разместились члены МОК, объявил забастовку (видео)
Мир

Персонал парижского отеля, где разместились члены МОК, объявил забастовку (видео)

2024/07/26, 19:12
Турция планирует производить в год 1 млн электромобилей
Мир

Турция планирует производить в год 1 млн электромобилей

2024/07/26, 19:02
Власти Франции созывают кризисный штаб из-за саботажа в день открытия Игр
Мир

Власти Франции созывают кризисный штаб из-за саботажа в день открытия Игр

2024/07/26, 18:43
В Париже у легендарного футболиста Зико похитили 497 тысяч евро
Мир

В Париже у легендарного футболиста Зико похитили 497 тысяч евро

2024/07/26, 17:55
Пашинян посетил КПП на границе с Турцией
Мир

Пашинян посетил КПП на границе с Турцией

2024/07/26, 17:35
Израиль назвал ответственного за атаку на железные дороги Франции
Мир

Израиль назвал ответственного за атаку на железные дороги Франции

2024/07/26, 17:22
Американские медики: фактическое число погибших в Газе намного выше, чем официально сообщается
Мир

Американские медики: фактическое число погибших в Газе намного выше, чем официально сообщается

2024/07/26, 17:13
ЕС назначил нового спецпредставителя по Южному Кавказу
Мир

ЕС назначил нового спецпредставителя по Южному Кавказу

2024/07/26, 16:42
Имран Хан намерен баллотироваться на пост канцлера Оксфордского университета
Мир

Имран Хан намерен баллотироваться на пост канцлера Оксфордского университета

2024/07/26, 16:33