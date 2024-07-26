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В Гидрометеослужбе сказали, чего не следует делать в эти дни

В Гидрометеослужбе сказали, чего не следует делать в эти дни

Национальная гидрометеорологическая служба объявила желтое и оранжевое предупреждения в связи с ожидаемой ветреной погодой в большинстве регионов страны с утра 27 июля до утра 29 июля.

Начальник службы Назим Махмудов обратился к населению с просьбой соблюдать правила безопасности: «Рекомендуем гражданам следить за предупреждениями и информацией о погоде, соблюдать осторожность в ненастную погоду, не стоять под высокими деревьями, не парковать транспортные средства под большими деревьями, строго соблюдать правила техники безопасности».

Начальник службы также призвал население быть осторожными в связи с угрозой селей, которые могут вызвать ожидаемые интенсивные осадки.

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