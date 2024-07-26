Вардан Арамян: Под Армению заложена экономическая бомба

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Бывший министр финансов Армении Вардан Арамян заявил, что под экономической структурой страны заложена бомба, сообщает «Sputnik Армения».

Отмечается, что государственный долг Армении составил в первом полугодии текущего года $12,157 млрд. Внутренний долг правительства Армении впервые превысил внешний, его доля составила 50,7%.

Арамян отметил, что величина госдолга в абсолютном значении может быть обманчива. По ней нельзя сказать, что пересечена опасная черта или существует серьезная угроза для экономики. Решающее значение имеет соотношений долга к ВВП, долга к бюджетным доходам и т.д. Опасность заключается не в цифре $12 млрд, а в структуре экономики. Он напомнил, что в последние годы уменьшался внешний долг и укреплялась национальная валюта – драм. При этом удорожание драма происходило не за счет увеличения производственных мощностей в стране, а за счет роста объема внешних финансовых потоков на фоне украинского конфликта.

Арамян считает, что Армения в последние годы потеряла экономический потенциал. По его словам, показатели роста промышленного производства являются фикцией, поскольку в промышленность не идут инвестиции, а рост связан с реэкспортом золота.

Эксперт предупредил, что если резко изменятся внешние обстоятельства, в частности, остановятся внешние финансовые потоки, то в Армении может произойти экономический спад. Это повлечет обесценивание национальной валюты. Величина спада зависит от глубины и характера шока.

«Во всяком случае, у нас под экономической структурой заложена бомба. И эту бомбу мы увеличили в последние 2-3 года, начиная с 2022-го. И данная тенденция сохраняется. И чем сильнее мы углубляемся в этом направлении, тем эта бомба опаснее», – заявил Арамян.