В США признали намеренную дискредитацию китайской вакцины от COVID-19 |
Диверсия во Франции перед Олимпиадой: атакована ж/д сеть |
Кулеба: Китай не будет стоять на стороне России или Украины |
США не намерены идти на поводу у России и сворачивать помощь Украине |
«Сабах» в гостях учинил разгром «Маккаби» (фото, видео) |
Анкара призывает к скорейшему урегулированию конфликта в Украине |
Агададашу Агаеву и охраннику предъявили обвинения |
Азербайджанские баскетболистки разгромили Армению |
В Турции назвали «позором» выступление Нетаньяху в Конгрессе США |
Главное Мир

Вардан Арамян: Под Армению заложена экономическая бомба

Вардан Арамян: Под Армению заложена экономическая бомба

Бывший министр финансов Армении Вардан Арамян заявил, что под экономической структурой страны заложена бомба, сообщает «Sputnik Армения».

Отмечается, что государственный долг Армении составил в первом полугодии текущего года $12,157 млрд. Внутренний долг правительства Армении впервые превысил внешний, его доля составила 50,7%.

Арамян отметил, что величина госдолга в абсолютном значении может быть обманчива. По ней нельзя сказать, что пересечена опасная черта или существует серьезная угроза для экономики. Решающее значение имеет соотношений долга к ВВП, долга к бюджетным доходам и т.д. Опасность заключается не в цифре $12 млрд, а в структуре экономики. Он напомнил, что в последние годы уменьшался внешний долг и укреплялась национальная валюта – драм. При этом удорожание драма происходило не за счет увеличения производственных мощностей в стране, а за счет роста объема внешних финансовых потоков на фоне украинского конфликта.

Арамян считает, что Армения в последние годы потеряла экономический потенциал. По его словам, показатели роста промышленного производства являются фикцией, поскольку в промышленность не идут инвестиции, а рост связан с реэкспортом золота.

Эксперт предупредил, что если резко изменятся внешние обстоятельства, в частности, остановятся внешние финансовые потоки, то в Армении может произойти экономический спад. Это повлечет обесценивание национальной валюты. Величина спада зависит от глубины и характера шока.

«Во всяком случае, у нас под экономической структурой заложена бомба. И эту бомбу мы увеличили в последние 2-3 года, начиная с 2022-го. И данная тенденция сохраняется. И чем сильнее мы углубляемся в этом направлении, тем эта бомба опаснее», – заявил Арамян.

Теги:
Из этой рубрики
В США признали намеренную дискредитацию китайской вакцины от COVID-19
Мир

В США признали намеренную дискредитацию китайской вакцины от COVID-19

2024/07/26, 19:17
Персонал парижского отеля, где разместились члены МОК, объявил забастовку (видео)
Мир

Персонал парижского отеля, где разместились члены МОК, объявил забастовку (видео)

2024/07/26, 19:12
Турция планирует производить в год 1 млн электромобилей
Мир

Турция планирует производить в год 1 млн электромобилей

2024/07/26, 19:02
Власти Франции созывают кризисный штаб из-за саботажа в день открытия Игр
Мир

Власти Франции созывают кризисный штаб из-за саботажа в день открытия Игр

2024/07/26, 18:43
В Париже у легендарного футболиста Зико похитили 497 тысяч евро
Мир

В Париже у легендарного футболиста Зико похитили 497 тысяч евро

2024/07/26, 17:55
Пашинян посетил КПП на границе с Турцией
Мир

Пашинян посетил КПП на границе с Турцией

2024/07/26, 17:35
Израиль назвал ответственного за атаку на железные дороги Франции
Мир

Израиль назвал ответственного за атаку на железные дороги Франции

2024/07/26, 17:22
Американские медики: фактическое число погибших в Газе намного выше, чем официально сообщается
Мир

Американские медики: фактическое число погибших в Газе намного выше, чем официально сообщается

2024/07/26, 17:13
ЕС назначил нового спецпредставителя по Южному Кавказу
Мир

ЕС назначил нового спецпредставителя по Южному Кавказу

2024/07/26, 16:42