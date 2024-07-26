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Аргентинского футболиста обокрали на Олимпиаде во Франции

Аргентинского футболиста обокрали на Олимпиаде во Франции

Франция вновь оказалась в центре негативных новостей на Олимпийских играх. Полузащитника аргентинской сборной Тьяго Альмаду обокрали во время тренировки команды перед матчем с Марокко, прошедшим 24 июля. Из раздевалки футболиста пропали часы и кольца общей стоимостью 50 тысяч евро.

О краже сообщил тренер олимпийской команды Хавьер Маскерано, пишет BFM TV. Согласно информации телеканала, аргентинская сторона оценила ущерб в 50 тысяч евро, что подтвердил судебный источник BFM TV.

По словам Маскерано, воры проникли на стадион во время тренировки команды и забрали у Альмады все ценные вещи. Маскерано добавил, что команда не хотела поднимать вопрос о краже сразу после тренировки.

Заявление о краже было передано в прокуратуру Лиона, где подтвердили его получение. Инцидент с кражей подчеркнул проблемы с безопасностью на Олимпийских играх во Франции, что вызывает дополнительное беспокойство.

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