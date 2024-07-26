Венесуэла столкнется с проблемой природного газа

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По данным Статистического обзора мировой энергетики Института энергетики, Венесуэла занимает восьмое место в мире по запасам природного газа и первое место в Латинской Америке, а в прошлом году заняла 25-е место в мире по его производству.

По данным консалтинговой компании Gas Energy Latin America, добыча в этой южноамериканской стране в этом году упала с 8 миллиардов (2016 год) до почти 4 миллиардов кубических футов в день.

Возрождение производства необходимо не только потому, что это обеспечит более надежные внутренние поставки, но и потому, что это может смягчить дефицит, возникающий в соседних странах, а также принести Венесуэле столь необходимые поступления в твердой валюте.

Газовая проблема становится ключевой в преддверии президентских выборов 28 июля. Кто бы ни победил, перед ним встанет непростая задача – обеспечить инвестиции в газовую отрасль страны-члена ОПЕК.

Администрация президента Венесуэлы Николаса Мадуро с прошлого года активизировала предложение газовых проектов иностранным компаниям, однако давние непогашенные долги многим компаниям, санкции США и требуемые огромные инвестиции ограничили прогресс. В стране прозвучали предложения радикально расширить роль частного сектора, одновременно реструктурируя долг страны в размере 150 миллиардов долларов, что, по мнению аналитиков, займет годы. Проблемы Венесуэлы препятствуют развитию, приводя к частой нехватке топлива, необходимого для приготовления пищи, выработки электроэнергии и обеспечения работой нефтехимических заводов и фабрик.

Такие соседние страны, как Колумбия, Бразилия, Тринидада и Тобаго, а также многие европейские страны надеются, что добыча в Венесуэле в конечном итоге может облегчить их собственный дефицит газа. Они обратились к администрации президента США Джозефа Байдена, чтобы освободить газовые проекты от санкций. Почти 200 триллионов кубических футов разведанных запасов газа Венесуэлы по большей части не использованы.

«Добыча природного газа в Венесуэле исторически была ограничена по сравнению с ее потенциалом», – говорится в февральском отчете Управления энергетической информации (УЭИ) США, которое объясняет такую ситуацию плохим инвестиционным климатом, отсутствием инфраструктуры и неспособностью развивать проекты. Около 80 проц добычи газа в Венесуэле связано с добычей сырой нефти.

По данным УЭИ, за последние пять лет объемы непереработанного газа, сжигаемого в факелах в процессе добычи нефти, превысили объемы его коммерческой реализации, что превратило страну в одного из крупнейших в мире производителей природного газа.